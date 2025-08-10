Visoke temperature i toplotni talas u Srbiji do kraja avgusta 2025. sa blagim osveženjem sredinom meseca

Naslovi.ai pre 59 minuta
Visoke temperature i toplotni talas u Srbiji do kraja avgusta 2025. sa blagim osveženjem sredinom meseca

RHMZ upozorava na veoma toplo vreme sa temperaturama do 40 stepeni, uz očekivane manje oscilacije i blago zahlađenje oko 19. avgusta.

U Srbiji će od 10. do 17. avgusta 2025. godine preovladavati sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. U ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije očekuje se blago osveženje sa temperaturama od 31 do 33 stepena. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje mogu biti opasne po zdravlje, posebno za hronične bolesnike, starije i decu. Beta N1 Info Nova Alo Novi magazin

Vetar će biti slab do umeren, uglavnom istočni i jugoistočni, sa promenljivim pravcem u nekim delovima zemlje. UV indeks je visok, pa se preporučuje izbegavanje dužeg boravka na suncu u periodu od 10 do 17 časova, nošenje zaštitne odeće i korišćenje krema sa visokim zaštitnim faktorom. Radio 021 N1 Info Ozon

Toplotni talas je počeo 8. avgusta i očekuje se da će trajati do kraja meseca, bez značajnijih padova temperature. Meteorolog Ivan Ristić ističe da se do kraja avgusta ne očekuje veći pad temperatura u Srbiji, već samo manje oscilacije sa približno 40 na oko 35 stepeni, naročito oko Preobraženja, 19. avgusta. Blic Blic RTS Alo

Ključne reči

RHMZ

