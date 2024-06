(VIDEO) Sudar auta i dva kamiona kod Rume: Putničko vozilo prepolovljeno

U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na putu Ruma - Irig jedna osoba je povređena.

Do nezgode je došlo na putu Ruma – Irig kada se automobil sudario sa dva kamiona i prevrnuo na krov. Automobil je prepolovljen, ali je žena koja je upravljala automobilom preživela i brzom intervencijom Hitne pomoći prevezena je u bolnicu, piše 192. A post shared by 192.RS (@192_rs) Policija je izašla na mesto sudara i izvršila uviđaj. A post shared by 192.RS (@192_rs) Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do sudara.