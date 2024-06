Upadao u stanove na Novom Beogradu i Zemunu i krao šta je stigao: Već 39 puta osuđen

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je 21. juna saslušao uhapšenog K. B. (32) zbog krađa i pokušaja krađa.

On se tereti da je ušao u nezaključane stanove na teritoriji Novog Beograda i Zemuna u nameri da ukrade pokretne stvari i pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist. On je to činio u junu ove godine. Imajući u vidu da je u pitanju lice koje je 39 puta pravnosnažno osuđeno zbog izvršenja imovinskih krivičnih dela, na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu njemu je određen pritvor.