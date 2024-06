Rusi napali Harkov, jedna osoba poginula, obustavljen saobraćaj u gradu

HARKOV - U Harkovu je danas u 15 časova ođeknula serija eksplozija, a jedan od ruskih projektila pogodio je stambeni deo grada, pri čemu je jedna osoba poginula, a više njih je ranjeno, saopštio je gradonačelnik Igor Terehov.

"Jedan od projektila pogodio je stambeni kompleks grada. Imamo informacije o poginulima", napisao je on na Telegramu, prenosi Ukrinform. Terehov je kasnije precizirao da je jedna osoba poginula a četiri su povređene. To je potvrdio je načelnik Harkovske Oblasne vojne uprave (OVA) Oleg Sinegubov. "Usled napada okupatora na Harkov, jedna osoba je poginula, najmanje četiri su povređene", naveo je on na Telegram kanalu. Kako prenosi ukrajinska agencija, dogodile su se