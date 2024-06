Počelo polaganje prijemnih ispita za fakultete: Za jedan smer vlada ogromno interesovanje

U Srbiji su danas počeli prijemni ispiti na fakultetima, a budući brucoši mogu da biraju između devet državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru i Prištini - sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 22 državne akademije i visoke stručne škole i sve više privatnih fakulteta.

Polaganje prijemnih ispita završava se do 28. juna, a objavljivanje rezultata biće najkasnije do 1. jula na preliminarnoj rang-listi. Konačni rezultati biće objavljeni najkasnije do 8. jula. Upis će biti realizovan od 8. do 12. jula, nakon objavljivanja konačne rang-liste Univerziteta, a prema rasporedu mora biti završen 12. jula. Fakulteti inače pojedinačno određuju način sprovođenja prijemnih ispita i sami definišu cene, tako da će se cene prijava ispita na