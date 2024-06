Prvi snimci, Veliki požar u Novom Beogradu kod "ulice gladnih" Gori kafić u zgradi u Maršala Tolbuhina, dim se vidi iz centra

"Gori na granici NBG/Zemun, do trećeg sprata. Izgorela su i 3 auta", javljaju očevici na mrežama

BEOGRAD - Veliki požar izbio je jutros u Maršala Tolbuhina u Novom Beogradu. Prema prvim informacijama, gori ugostiteljski objekat koji se nalazi u stambenoj zgradi. Vatra se sa kafića proširila i na stan koji se nalazi na prvom spratu. U ovom trenutku nema informacija o povređenima. "Gori na granici NBG/Zemun, do trećeg sprata. Izgorela su i 3 auta", javljaju očevici na mrežama