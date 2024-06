U Srbiji promenljivo oblačno i sparno, sa lokalnim pljuskovima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji na jugozapadu i jugu Srbije lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura sutra će biti od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 na zapadu Srbije do 34 na istoku zemlje. RHMZ podseća da je danas završetak izraženog toplotnog talasa, a da će sledeće sedmice biti od 27 do 34 stepena. U poslednjoj sedmici juna biće vrlo nestabilno, ponovo sa pojavom grmljavinskih nepogoda sa intenzivnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa