Nekoliko oluja besni nad Srbijom u ovom trenutku: Evo gde će biti najjače

Do petka će biti nestabilno vreme

Nekoliko oluja u ovom trenutku besni iznad Srbije, crni grmljavinski oblaci su nad Vranjem, Kuršumlijom, Peći, Ivanjicom, Valjevom, Loznicom... Nebo je "eksplodiralo" najviše u zoni zapadne Srbije i kreće se ka Mačvi. Na to je i upozorio RHMZ, do oko 21 sat na zapadu, jugozapadu, jugu i jugoistoku će biti pljuskova i grmljavine, koji lokalno mogu biti izraženiji. Zavod upozorava i da će do petka biti nestabilno vreme, sa čestom pojavom grmljavinskih nepogoda sa