Lajčak: Ličnosti Vučića i Kurtija i njihovi pristupi nisu pružili prostor za napredak

Dijalog Beograda i Prištine je trenutno na prekretnici, jer Aljbin Kurti i Aleksandar Vučić zastupaju stavove i interese svog naroda, ali za posrednike je izazov to što oni imaju dijametralno suprotne pristupe dijalogu, izjavio je izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak uoči sastanka u sredu u Briselu, preneo je u utorak portal Kossev.

Lajčak je u podkastu Sbunkera ukazao da ne može doći do normalizacije odnosa Srbije i Kosova ukoliko postoji konflikt na terenu. On je istakao da Ohridski sporazum daje jasan okvir za kretanje napred i da otvara vrata za pregovore o konačnom pravno-obavezujućem sporazumu između Beograda i Prištine, 'a da bi se stiglo do tamo, obe strane moraju u potpunosti da primene ono što je dogovoreno u Ohridu, što se za sada ne dešava“. Sa druge strane, imamo tenzije, nasilne