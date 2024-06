"Moj mandat nije pri kraju" Oglasio se Lajčak: Posvećen sam narednim koracima u okviru dijaloga Beograda i Prištine

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da njegov mandata nije pri kraju, te da je posvećen narednim koracima u okviru tog dijaloga.

Lajčak je na platformi "sbunker", u razgovoru koji će u celosti biti emitovan sutra, rekao da još uvek nije raspoložen da pruža savete svom nasledniku. "Možda nisam tako blizu kraja mandata kao što se mislilo. Dakle, ono što mogu da kažem je da se moj posao nastavlja. Ne idem nigde u skorije vreme. Nisam još raspoložen da dajem savete svom nasledniku", rekao je Lajčak.