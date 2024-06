Makron: Pobeda krajnje levice ili desnice mogla bi da izazove građanski rat u Francuskoj

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da bi pobeda krajnje levice ili ekstremne desnice na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima mogla da izazove "građanski rat" u zemlji.

Makron je rekao da krajnje levičarska stranka "Nepokorena Francuska", kao i krajnje desničarsko "Nacionalno okupljanje" Marin le Pen, sprovode politike koje "podstiču podele i tenzije među zajednicama". "Odgovor desnice na nestabilnost govori o tome da se ljudi svode na njihovu religiju ili poreklo i stoga gura ljude prema građanskom ratu", rekao je Makron za podkast "Generation Do It Yourself", preneo je Politiko. On je dodao da krajnja levica, predvođena liderom