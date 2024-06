Za 5 sati prešli 25 kilometara, čeka ih još 109: Aktivisti koji pešače do Gornjih Nedeljica stigli do Bariča, prati ih i Savo Manojlović

Grupa građana i aktivista rano jutros sa železničke stanice na Novom Beogradu krenula je put Loznice i Gornjih Nedeljica, kako bi se pridružila meštanima koji u petak organizuju vidovdanski prostest.

U ovim trenucima, učesnici svojevrsnog "marša protiv Rio Tinta" stižu do Bariča, gde će napraviti pauzu. Aktivista Ivan Bjelić, jedan od pokretača ove akcije, kaže za Nova.rs da se polako preko Umke približavaju Bariču. „Krenuli smo oko pola 7. Evo nas, već prelazimo 25. kilometar. Atmosfera je fenomenalna", kaže Bjelić dodajući da u akciji učestvuje njih 13. Do Gornjih Nedeljica pešači i direktor kampanja pokreta „Kreni promeni" Savo Manojlović.