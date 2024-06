Lončar: Na preventivnim pregledima više od 2.300 građana otkrilo neku vrstu tumora

BEOGRAD - Zahvaljujući preventivnim pregledima, više od 2.300 građana otkrilo je neku vrstu tumora, saopštio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je, govoreći o prošlonedeljnim preventivnim pregledima, rekao za RTS da je od 38.500 ljudi koji su pregledani kod 2.334 otkriveno da imaju neki tip tumora, što je oko osam procenata pojedinaca. "Pričamo o tumor markerima koji su dijagnostikovani, ti ljudi će sad ići na dodatnu dijagnostiku. Oni nisu imali nikakve tegobe. Znači, problem smo otkrili na vreme, moći ćemo da ga rešimo, i ti ljudi će moći najnormalnije da nastave da žive. To je poenta, to je pobeda",