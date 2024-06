Prepodne sunce, popodne pljuskovi, očekuju se i grmljavinske oluje: Temperatura do 34°C

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.

U Srbiji u sredu prepodne pretežno sunčano vreme. Posle podne i uveče očekuje se promenljivo oblačno, uz pljuskove sa grmljavinom. Biće uslova za grmljavinske oluje sa gradom, vrlo obilnim pljuskovima i jakim gromovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Jutarnja temperatura od 17 do 23°C, maksimalna dnevna od 30°C na severu i zapadu do 34°C na istoku zemlje. U Beogradu u sredu pre podne pretežno sunčano. Posle podne i uveče očekuje