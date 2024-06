Umrla filmska legenda u 90. godini

Iza sebe je ostavio oko 200 filmova i TV uloga

Glumac Bil Kobs preminuo je u 90. godini javljaju svetski mediji. Kobs je umro u utorak u svojoj kući u Kaliforniji, okružen porodicom i prijateljima, rekao je njegov publicista Čak I. Džons. Verovatno je reč o prirodnoj smrti, poručio je on. Kobs je glumio u filmovima kao što su "The Hudsucker Proxy", "The Bodiguard" i "Noć u muzeju". Prvi put se pojavio na velikom platnu u kratkotrajnoj ulozi u filmu "The Taking of Pelham One Two Three" iz 1974. godine. Iza