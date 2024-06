RHMZ izdao upozorenje ranom zorom: I danas pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom! Na snazi narandžasti meteo alarm

U Srbiji će danas biti promenljivo, nestabilno i sparno povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 17 do 22 stepena Celzijusa, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vreme narednih dana U petak 28. juna će biti još dužih sunčanih perioda sa dodatnim porastom temperature uz nestabilnost u popodnevnim časovima. Minimalna temperatura od 15 do 19