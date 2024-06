Nije kraj našim mukama i danas pljuskovi i grmljavina, ali toplo i sparno Evo šta treba da radite s klima uređajem

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Biće i dalje uslova za grmljavinske oluje i nepogode, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 21°C, maksimalna dnevna od 25 do 31°C. U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće i dalje uslova za grmljavinske oluje i nepogode. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 20°C, maksimalna dnevna 30°C. I