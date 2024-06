Sutra sunčano i toplije vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko-planinskim predelima, pre svega na jugozapadu i istoku Srbije, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa retkom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca, krajem dana i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od 15 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura biće od 18 do 20, a najviša oko 33