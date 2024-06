Prikazan novi PVO sistem Vojske Srbije – kineski HQ-17AE, gađa četiri cilja istovremeno

Novi sistem protivvazdušne odbrane Vojske Srbije kratkog dometa HQ-17AE prikazan je danas javnosti prvi put na taktičko - tehničkom zboru u Kruševcu, kome su prisustvovali predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, kao i ministri.

HQ-17AE je kineski PVO sistem kratkog dometa i služi za zaštitu trupa na kopnu. Kako je tokom predstavljanja rečeno Vučeviću i ministrima, on omogućava gađanje četiri cilja istovremeno na daljinama do 15 kilometara i visinama do osam kilometara. Na TT zboru, prikazano je i najmoćnije oružje kojim srpska PVO raspolaže, takođe kineski sistem FK-3. Premijeru Vučeviću prikazani su modernizovani tenk M-84AS2, sa novim nišanskim spravama, daljinski upravljanom