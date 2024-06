Kristofer Hil o dijalogu u Briselu: Malo smo obeshrabreni; Drago mi je što je srpska strana došla spremna za razgovor

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil ocenio je da je dijalog Beograda i Prištine trenutno u teškoj situaciji i istakao da mu je drago što je srpska strana ove nedelje došla spremna za razgovor u Briselu.

On je naveo da je trenutno malo obeshrabren zbog toga što uprkos najavama nije došlo do susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera prištinskih privremenih institucija Aljbina Kurtija. "Zaista podržavamo i nastavljamo da podržavamo proces EU i Briselski dijalog, jer smatramo da je to pravi put, zapravo i jedini pravi put", rekao je Hil za Blic.tv Naglasio je da je potrebno uložiti stvarne napore da se postigne neki napredak jer je prošlo mnogo meseci