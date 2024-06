"Malo smo obeshrabreni": Ambasador Hil za "Blic" TV o dijalogu u Briselu i odnosima sa SAD, otkrio i zašto je postavio koš u dvorištu: Nismo ovde da kažemo Srbiji šta treba da radi

Prošlo je mnogo meseci tokom kojih nismo videli mnogo dešavanja, tako da mislim da imamo nekih problema s tim trenutno, kaže u intervjuu za "Blic" TV ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil govoreći o ovonedeljnim pregovorima Beograda i Prištine u Briselu.

Upitan za to kako mu izgleda ceo proces koji se dugo nije pomerio sa mrtve tačke, i to što uprkos najavama nije došlo do susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i prištinskog premijera Aljbina Kurtija, Hil odgovara: Trenutno smo malo obeshrabreni. Zaista podržavamo i nastavljamo da podržavamo proces EU i Briselski dijalog. Smatramo da je to pravi put, zapravo i jedini pravi put. Mislim da treba uložiti stvarne napore da se postigne neki napredak jer, znate,