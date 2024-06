Aleksić (NPS) o kopanju litijuma: Ovo je borba naše generacije

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić istakao je danas da nema veće opasnosti od namere vlasti da se u Srbiji kopa litijum i tako od nje napravi "rudarsko okno", jer je to, kako je naveo, direktno opasno za život i zdravlje ljudi, a dovelo bi do iseljavanja stanovništva sa područja gde se to radi.

Aleksić je rekao da je borba protiv rudarenja litijuma „nadpolitička“ i „borba naše generacije“, kao i da će ta stranka u njoj učestvovali na sve načine – u parlamentu, kao i na ulici, na poziv građanskih aktivista. On je, na otvaranju sednice Glavnog odbora, pozvao sve građanje, udruženja, pokrete, naučne radnike i političke stranke na zajedničku akciju kako bi se to sprečilo i naveo da će, na zatvorenom delu sednica, predložiti da se usvoji Deklaracija o zabrani