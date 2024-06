Vremenska prognoza za 30. jun 2024.

Do ponedeljka veoma toplo. Već u utorak 10-ak stepeni svežije. Polje povišenog vazdušnog pritisak poslednjeg junskog dana obezbediće vedro vreme. Iz oblasti Alžira preko Apeniniskog poluostrva stizaće ovaj topao vazduh na Balkan. Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepena, najviša dnevna od 33 stepena do 37 stepeni. U glavnom gradu sutra sunčano i veoma toplo, 37 stepeni, 4 više nego danas. Zato potražimo hladovinu!

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.06.2024. Nedelja: Ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova južne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23 stepena, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 85%. 01.07.2024. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab