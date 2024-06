U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, do 34 stepena

U Srbiji će danas u većini mesta biti pretežno sunčano i toplije, a u brdsko-planinskim predelima, pre svega na jugozapadu i istoku Srbije, sredinom dana i posle podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa retkom (izolovanom) pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca, a temperature će se kretati od 15 do 34 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije vreme, sa temperaturama od 18 do 33 stepena. RHMZ upozorava da danas počinje kratkotrajan priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području i u nedelju se očekuju temperature do 37 stepeni uz tropske noći u urbanim sredinama. Od utorka se ponovo očekuje pojava grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i