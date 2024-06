Vučević: Nebo nad Srbijom još sigurnije i bezbednije, sa sistemom HQ 17

BEOGRAD - Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je na Vidovdan po prvi put prikazan deo novih protivazduhoplovnih sistema, odnosno protivvazduhoplovne odbrane, a to je sistem HQ 17 koje smo uvezli iz Kine.

"To pokazuje da je danas nebo nad Srbijom, odnosno kako kaže naša vojska, naš vazdušni prostor još sigurniji i bezbedniji", rekao je on za RTS. Prema Vučevićevim rečima, i to je napredak Srbije, ali kako je objasnio ne da bi se spremali za sukobe i ratove, nego da bismo odvraćali sve one koje nisu dobronamerni prema našoj državi. "Kada snažimo vojsku, mi smo sigurniji da ćemo očuvati mir i da ćemo očuvati svoju slobodu", rekao je on. Premijer je naveo i da je juče