Marina Marković: The "Arrangement(s)" pokazuje moj odnos prema institucijama kulture

Marković je rekla da je izložba kulminacija njenog istoimenog projekta, tokom koga je više od decenije upisivala na svoju kožu različite radove

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je umetnica Marina Marković koja je govorila o svojoj izložbi "The Arrangement(s)", koja će biti otvorena večeras (19:00) u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Marković je rekla da je izložba kulminacija njenog istoimenog projekta, tokom koga je više od decenije upisivala na svoju kožu različite radove. "To je i moja doktorska izložba. Dobar je trenutak da sve to zajedno doživi vrhunac, da stavim u fioku i