Danas tropsko vreme, temperatura ide do 37: Popaljeni svi meteoalarmi, rmhz izdao dva upozorenja

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog priliva veoma toplog vazduha sa severa Afrike uz maksimalnu temperaturu danas i u ponedeljak do 37 stepeni, uz "tropske noći" kada temperatura u gradovima neće opasti ispod 20 stepeni.

Za danas prognoza vremena kaže da se posle kratkotrajne jutarnje magle po kotlinama i duž reka južne i jugozapadne Srbije, tokom dana svuda očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, saopštio je RHMZ. Najniža temperatura biće 15 do 23, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U Beogradu će danas takođe biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jugoistočni vetar biće slab do umeren, najniža temperatura od 21 do 23, a