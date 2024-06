Snažno nevreme samo što nije stiglo u Srbiju: Prvo tropske vrućine, a onda grad i olujni vetar - temperatura pada za 10 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem na tropske vrućine, ali i na vremenske nepogode u Srbiji. "Do kraja dana i sutra (01.07.) veoma toplo usled priliva veoma toplog vazduha sa severa Afrike, maksimalna temperatura danas od 33 do 37 °S, a sutra od 31 na severu Bačke do 37 °S na jugoistoku zemlje.

U urbanim sredinama i predstojeća noć biće tropska.", stoji u najnovijem upozorenju RHMZ. Kada je reč o Beogradu, maksimalna temperatura danas i sutra biće u intervalu od 35 do 37 °S. Predstojeća noć ponovo će biti tropska. Upozorenje na vremenske nepogode u Srbiji (za 01. i 02. jul) "U ponedeljak uveče i noću ka utorku, kao i u utorak tokom celog dana ponovo se očekuju grmljavinske nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. U utorak se u