Zastoj u teretnom saobraćaju na kelebiji: Tokom radova oštećen strujni kabl, u toku je rešavanje problema

Danas oko 13.00 časova je tokom postojećih građevinskih radova na Terminalu Kelebija oštećen strujni kabl koji napaja carinski objekat sa vagom na ulazu u zemlju, zbog čega je došlo do zastoja u protoku teretnih motornih vozila. U toku je rešavanje nastalog problema sa napajanjem električnom energijom, a čim on bude rešen, doći će do normalizacije teretnog saobraćaja na ovom graničnom prelazu. Kurir