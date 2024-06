Sunčano i veoma toplo, nagla promena vremena od ponedeljka

NOVI SAD - U Srbiji će u nedelju, 30. juna tokom dana biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova južne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša dnevna oko 37 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34