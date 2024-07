Dačić: Ukidanje crvenog nivoa bezbednosti sutra

Beta pre 13 minuta

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti sutra nakon analize bezbednosne situacije.

On je na predstavljanju kampanje "Vozi odmoran" rekao da je rešen motiv terorističkog napada koji se desio pre dva dana kad je pipadnik Žandarmerije ranjen ispred ambasade Izraela u Beogradu, s obzirom na to da se zna da je napadač Miloš Žujović prvo išao do Sinagoge, ali da je tamo bilo puno policije, te je na kraju završio ispred ambasade.

Dačić je kazao da istraga ide u pravcu samog terorističkog napada, kao i pravcu sagledavanja stanja sa onim osobama koje se prate i prepoznate su kao vehabije i selefije.

Kako je rekao, prati se šta ta grupa radi i da li ima krivičnog dela u onome što rade.

On je naveo i da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje i amblemi Islamske države, kao i da su pojedinci Žujoviću pružili podršku na društvenim mrežama.

Pripadnik Žandarmerije ranjen je u subotu ispred ambasade Izraela u Beogradu, kada mu je Žujović iz samostrela pucao u vrat.

