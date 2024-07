Sukobi u Jerusalimu na protestima protiv obaveznog služenja vojske

Beta pre 4 sati

Hiljade ultraortodoksnih jevrejskih muškaraca sukobilo so sinoć sa izraelskom policijom u centru Jerusalima tokom protesta protiv naređenja Vrhovnog suda o njihovom obaveznom služenju vojnog roka. Prema toj istorijskoj odluci donetoj prošle nedelje, Vladi je naređeno da počne da regrutuje ultraortodoksne muškarce, a mogla bi da dovede do raspada vladajuće koalicije premijera Benjamina Netanjahua u vreme kada Izrael vodi rat u Gazi. Desetine hiljada muškaraca okupilo se u ultraortodoksnom kvartu na protestu zbog naredbe. Kada je pao mrak masa se uputila ka centru Jerusalima i protesti su postali nasilni. Izraelska policija saopštila je da su demonstranti bacali kamenje i napali kola ultraortodoksnog ministra. Policija je koristila vodene topove i na konjima rasturala masu, ali su protesti trajali do kasno sinoć. {image2} Služenje vojnog roka je obavezno za većinu jevrejskih muškaraca i žena, ali politički moćne ultraortodoksne partije su dobile izuzeće od vojne obaveze za svoje pristalice, umesto čega oni pohađaju verske seminare. Taj dugogodišnji aranžman izazvao je nezadovoljstvo u široj javnosti, a to osećanje je pojačano tokom osmomesečnog rata protiv palestinskog Hamasa u pojasu Gaze. U borbama u Gazi poginulo je više od 600 vojnika, a desetine hiljada rezervista je aktivirano, čime su im se poremetile karijere, poslovi i životi. Ultraortodoksne partije i njihove pristalice kažu da bi prisiljavanje muškaraca da služe vojsku uništilo njihov način života. Ranije tokom dana u nedelju hiljade muškaraca okupilo se na trgu i pridružilo masovnoj molitvi. Mnogi su nosili plakate sa kritikama vlade. Ultraortdoksne stranke ključni su članove Netanjahuove vladajuće koalicije i mogli bi da izazovu nove izbore ako odluče da napuste vlast iz protesta. Vođe tih partija još nisu rekle da li će napustiti Vladu.

