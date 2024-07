Od sutra u Nišu zahlađenje, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom

Vremenske nepogode zahvatiće sutra i jug Srbije, dnevna temperatura biće u padu za oko 10 stepeni.

Najavljene su obilnije padavine, praćene grmljavinom i olujnim vetrovima. Na jugu Srbije je usled veće količine padavina i olujnih vetrova, moguća i pojava grada. Narednih dana će maksimalna temperatura u Nišu biti do 25 stepeni. RHMZ je izdao upozorenje za teritoriju čitave Srbije, a za konkretne lokacije upozoravaće jedan do dva časa unapred. Povremeni pljuskovi u južnoj Srbiji mogući su do petka, a za vikend se očekuje stabilnije vreme, sunčano i bez padavina.