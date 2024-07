Vremenska prognoza za 1. Jul: Ujutru prijatno, a onda prava letnja temperatura u Srbiji

Objavljena je vremenska prognoza za 1. jul 2024. godine.

Objavljena je vremenska prognoza za 1. jul 2024. godine. Danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 31 stepen na severu Bačke do 37 stepeni na jugoistoku zemlje. Kasnije posle podne i uveče u severnim, zapadnim i centralnim, a tokom noći i u istočnim predelima naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Ponovo se lokalno očekuju obilne padavine