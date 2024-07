Od sutra osetno svežije: RHMZ upozorio na obilne padavine i vremenske nepogode

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na nepogode sa velikom količinom kiše, gradom i vetrom olujne jačine.

U većini mesta sutra se očekuje između 20 i 40 milimetara kiše za 24 časa. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne i jak. Minimalna temperatura biće 19, a maksimalna 23 stepena. Za konkretne lokacije RHMZ će izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata ranije, te treba pratiti njegov sajt OVDE. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno. U sredu će temperatura biti od 15 do 24, a u četvrtak od 15 do 26 stepeni. Petak i subota sunčani i topliji. U