Studenti ponovo blokirali Rektorat univerziteta u Novom Sadu: Sprečili početak glasanja za studentski parlament, na lice mesta jutros došla i policija

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ponovo su blokirali Rektorat Novosadskog univerziteta kako bi sprečili održavanje izbora za studentski parlament, prenosi danas portal 021.

Studenti su noć proveli u Rektoratu, a policija je oko 10 sati jutros došla u zgradu. Izbori za Studentski parlament Filozofskog fakulteta trebalo je da počnu u 8 časova, ali nakon otpočete blokade ustanove u kojoj je trebalo da se održi glasanje, to se nije dogodilo. Studenti su najavili da će blokada trajati do daljeg, što znači i posle 16 časova – do kada bi izbori trebalo da traju. Studentkinja Mila Pajić iz neformalne grupe STAV rekla je za 021.rs da okupljeni