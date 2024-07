Stano: Cilj dijaloga Beograda i Prištine normalizacija, a priznanje Kosova može biti posledica

Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je danas u Briselu da je cilj dijaloga Beograda i Prištine normalizacija odnosa, a ne priznanje nezavisnosti Kosova, ali da bi to moglo da usledi kao logična posledica nešto kasnije u tom procesu.

Na pitanje novinara da li je to što pet zemalja članica EU ne priznaje nezavisnost Kosova u skladu s ciljem Sporazuma o normalizaciji odnosa, Stano je odgovorio da je cilj dijaloga Beograda i Prištine normalizacija odnosa i da je to kao zadatak dat Evropskoj uniji kao posredniku. "Tu nema nikakvog priznanja, ali bi, naravno, logična posledica normalizacije odnosa dve strane bilo i priznanje. Ali to je daleko kasnije u procesu", rekao je Stano. On je potvrdio da će