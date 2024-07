FOTO, VIDEO Nevreme stiglo u Vojvodinu: Posle Bačke Palanke, zahvatilo i Novi Sad

Nevreme je iz Hrvatske i BiH stiglo i u Vojvodinu, a prvi na udaru bili su Bačka Palanka, Batrovci i Šid.

Nevreme je oko 21h stiglo i do Novog Sada. Građani iz Sremskih Karlovaca javljaju da su ostali bez struje. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Grad veličine lešnika pao je na graničnom prelazu Batrovci. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) U Bačkoj Palanci je jaka kiša praćena snažnom grmljavinom. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako je ranije najavio RHMZ, nevreme se sa granice između