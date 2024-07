Orban zamolio Zelenskog: Razmisli...

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, posle sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim tokom iznenadne posete Kijevu, da je zamolio Zelenskog da razmotri hitan prekid vatre.

On je dodao da bi hitan prekid vatre doveo do ubrzavanja mirovnih pregovora s Rusijom. Orban je dodao da Budimpešta želi da poboljša veze s Ukrajinom i da potpiše bilateralni sporazum o saradnji, ali i da učestvuje u ekonomskom razvoju Ukrajine, prenosi Rojters. Mađarski premijer je dodao da je u Ukrajinu stigao odmah nakon početka mađarskog šestomesečnog predsedavanja Savetu Evropske unije ne bi li bolje razumeo kako mogu da pomognu ukrajinskoj državi. On je