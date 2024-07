Srbija upozorena: Još nije gotovo - alarmi "gore"

RHMZ objavio najnovije upozorenje na svom sajtu, u kom je navedeno da se i dalje, na području Srbije, očekuju grmljavinske nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i vetrom olujne jačine.

"U većini mesta pašće između 20 i 40 mm, a u delovima zapadne, centralne i južne Srbije i do 60 mm kiše za 12 h, lokalno i više. Dnevna temperatura će u većini mesta biti u padu za 10 do 13 stepeni", navodi se u upozorenju RHMZ-a, a dodaje se i da će za konkretne lokacije RHMZ izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Kada je reč o Beogradu, očekuje se oblačno vreme, povremeno s kišom slabog do umerenog intenziteta. Stabilizacija vremena se očekuje tek