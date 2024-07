Danas potop, uz osetno svežije vreme: U ovim predelima Srbije očekuje se najviše kiše, moguće oluje

Jutarnja temperatura od 17 do 23°C, maksimalna dnevna od 20°C u zapadnim i centralnim do 30°C u južnim i jugoistočnim predelima Srbije

U Srbiji u utorak pretežno oblačno sa kišom i vrlo obilnim pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se veoma obilne padavine i grmljavinske oluje, a u zapadnim i centralnim predelima Srbije palo bi i više od 50 litara kiše po kvadratnom metru. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 23°C, maksimalna dnevna od 20°C u zapadnim i centralnim do 30°C u južnim i jugoistočnim predelima Srbije. U Beogradu u utorak oblačno sa