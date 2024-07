Promenljivo oblačno i sa manje padavina iako su mogući kratkotrajni pljuskovi. Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje u celoj zenlji. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, najviša snevna od 23 do 26 stepeni. U Kragujevcu promenljivo uz malu mogućnost slabe kiše i temperaturom do 25 stepeni.