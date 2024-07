Promenljivo oblačno, krajem dana razvedravanje u celoj Srbiji

U Srbiji nas danas očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima uz više oblačnosti, još ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje u celoj zemlji. Pre podne kiša je moguća južnije od Save i Dunava, a već posle podne i tamo razvedravanje, dok će u Vojvodini čitavog dana biti pretežno sunčano. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i ređom pojavom kiše. Vetar slab i umeren severnih i severozapadnih pravaca. Najviša temp sutra u našoj zemlji biće do 28 stepeni GZS