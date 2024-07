Brazil ostao bez prvog mesta i Vinisijusa (video)

Parovi četvrtfinala Kopa Amerike: Argentina – Ekvador, Venecuela – Kanada, Urugvaj – Brazil, Kolumbija – Panama

U poslednjem kolu grupne faze Kopa Amerike Brazil i Kolumbija su se sudarili u grupi D. Brazilu je za osvajanje grupe bila potrebna pobeda, kako bi imao lakšeg rivala u četvrtfinalu. Susret je završen 1:1, tako da Brazilci idu na pobednika grupe C - Urugvaj. I to će igrati bez Vinisijusa Juniora koji je zaradio suspenziju. Kolumbija kao osvajač grupe ide na Panamu, drugoplasiranu reprezentaciju u grupi C. Brazil je poveo u 12. minuti utakmice golom Rafinje i prvo