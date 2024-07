Policija mu u stanu pronašla 350 grama droge: Uhapšen mladić iz Kraljeva

S. I. je određeno zadržavanje do 48 sati

Policija u Kraljevu uhapsila je S. I. (24) u čijem stanu je pronađeno oko 350 grama kanabisa i vagica za precizno merenje, saopštila je Policijska uprava u Kraljevu. On je osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojne droge. S. I. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. (Telegraf.rs/Tanjug)