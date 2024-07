VIDEO: Lomio po tuđem stanu u Temerinskoj ulici, intervenisali policija, Hitna pomoć i vatrogasci

Policija, vatrogasci i Hitna pomoć su oko jedan čas posle ponoći intervenisali zbog muškarca koji je lomio stvari po stanu u Temerinskoj ulici i na kraju skočio kroz prozor.

On je skočio direktno na vazdušni jastuk koji su vatrogasci postavili ispred zgrade u Temerinskoj ulici, skoro pa preko puta Temerinske pijace. Nakon skoka, policajci su ga preuzeli i potom je predat Hitnoj pomoći i odvezen na Kliniku za psihijatriju i neurologiju Kliničkog centra Vojvodine. Prema navodima svedoka, pre nego što je skočio, muškarac je sa prozora pretio da će to da uradi. Takođe, ovaj