Er Srbija odložila letove za Kataniju zbog erupcije vulkana Etna

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija saopštila je danas da su dva leta između Beograda i Katanije odložena za večernje sate jer je aerodrom na Siciliji privremeno zatvoren, zbog vulkanske aktivnosti i prisustva štetne vulkanske prašine, prenosi Beta.

Tokom jučerašnjeg dana došlo je do erupcije vulkana Etna na Siciliji kada se vulkanska prašina podigla do visine od 4.500 metara, kako je preneo Njujork tajms, i raznela po okolnim gradovima, primoravši vlasti da zatvore katanijski aerodrom. U Er Srbiji su precizirali da će let JU438 iz Beograda za Kataniju, koji je trebalo danas da poleti u 11.55, biti realizovan večeras u 20.25 po lokalnom vremenu, dok je let JU439 iz Katanije za Beograd, koji je trebalo da