U Srbiji danas pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 31 stepen

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije uz slab, promenljiv vetar, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Jutarnja temperatura biće od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije vreme uz slab, promenljiv vetar, dok će najviša temperatura u toku dana biti oko 29 stepeni. U narednih sedam dana očekuje se porast temperatura, do 37 stepeni, uz tropske noći u urbanim sredinama.