Kreće toplotni talas: Evo kolika je najviša temperatura prognozirana za danas

Očekuje se da će trajati minimum 10 dana

Novi toplotni talas od danas zahvata Srbiju. Očekuje se da će trajati minimum 10 dana. Pred nama je sunčan i topao dan. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepeni. Od 8. do 15. jula širom Srbije maksimalna temperatura biće od 35 do 40°C. Posle 15. jula zadržava se i dalje tropski toplo, ali na severu i zapadu malo ugodnije. Najtoplije će biti na istoku