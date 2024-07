Dolaze nam paklene noći: Sledeće nedelje nećemo imati kada da se rashladimo, lekari upozoravaju: Ovo može da bude smrtonosno!

Meteorolozi ovih dana najavljuju da od sledeće sedmice ulazimo u najtopliji deo leta.

Jak i dugotrajan toplotni talas usloviće maksimalne temperature do utorka od 32 do 37 °C, a od srede do kraja sledeće sedmice od 35 do 40 stepeni Celzijusa, uz tropske noći tokom kojih temperatura ne pada ispod 20 stepeni, stoji na sajtu RHMZ. Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će se dešavati da se temperatura tokom noći sputi samo do 28 stepeni, dok meteorolog Ivan Ristić savetuje oprez jer će, pored ekstremnih temperatura i vreme biti sparno i teško. Međutim,